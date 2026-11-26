از پوستر اتحادیه وکلای بین المللی میناب، با حضور وکلای ایرانی و خارجی پرونده پیگیری جنایت آمریکا در دبستان شجره طیبه رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، این پوستر با عکس علی اصغر فروزان فر دانش آموز شهید کلاس چهارم دبستان شجره طیبه میناب که پیکرش در سه مرتبه تفحص و تشییع شد، زینت شده و شعار برای میناب، برای عدالت نیز بالای آن نقش بسته است.

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مراسم رونمایی از پوستر اتحادیه وکلای بین المللی میناب گفت: افزون بر گروه وکلای ایرانی، وکلایی از فرانسه و عراق نیز پرونده جنایت آمریکا در حمله به دبستان شجره طیبه میناب را در محاکم بین المللی، پیگیری می‌کنند و حقوقدانان بسیاری، مانند خان عبدالرحیم، استاد معروف رشته حقوق در کشور آفریقای جنوبی هم، مستندات پرونده را بررسی و آمریکا را بدون شک، جنایتکار می‌دانند.

خان عبدالرحیم استاد رشته حقوق از آفریقای جنوبی هم در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: مستندات پرونده میناب را دقیق، بررسی کرده و قاطعانه به این نتیجه رسیده که، آمریکا عامدانه، دبستان شجره طیبه را با موشک‌های تاماهاک، هدف قرار داده و سبب شهادت ۱۶۸ دانش آموز و معلم و والدین شده است.

حسین احمد هاشم الصافی از قضات دادگاه صدام، دیکتاتور عراق که حکم اعدام این جنایتکار بین المللی را امضا کرده بود نیز گفت: دیکتاتور‌ها و خون‌ریزی‌های جهان همه مانند هم هستند و سرنوشت همه هم، نابودی است.

مقدم فایزه مایز وکیل فرانسوی پرونده جنایت آمریکا نیز در دبستان شجره طیبه میناب گفت: شهادت کودکان بیگناه مینابی، وجدانم را آزرده کرده و به حکم انسانیت، داوطلب دفاع از آنان و خانواده‌های داغدارشان در محاکم بین المللی شده‌ام.

نور محمد ابوبکر جوساپ وکیل اهل آفریقای جنوبی هم گفت: وقتی به عکس‌های کودکان شهید می‌نگرم، انگار آنان مرا از بهشت فرامی خوانند تا وظیفه انسانی خود را برای آنان، انجام دهم.

به گفته حسن عبدلیان پور اتحادیه بین المللی وکلای میناب، پویشی است که مرکز وکلای قوه قضاییه راه اندازی کرده و تا امروز صد‌ها وکیل از پنج قاره جهان برای پیوستن به این پویش، اعلام آمادگی کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: پذیرش وکالت پرونده شهدای مدرسه میناب از سوی دو وکیل بین المللی

در مراسم رونمایی پوستر اتحادیه هم در دبستان شجره طیبه میناب، ده وکیل بین المللی، شرکت داشتند.

حقوقدانان عضو اتحادیه بین المللی وکلای میناب، در گلزار شهدای دبستان شجره طیبه میناب هم حاضر شدند و یاد شهدای دانش آموز را با اهدای شاخه‌های گل، گرامی داشتند.