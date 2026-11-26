مادر شهید سیدعلی میرخلیلی، نوجوان بسیجی محمدشهر کرج، پس از سال‌ها هنوز با یاد فرزندش زندگی می‌کند؛ پسری که در ۱۳ سالگی، سال ۱۳۶۰ به شهادت رسید و خاطراتش در قلب خانواده زنده مانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، سیدعلی میرخلیلی، دانش‌آموزی درس‌خوان، اهل نماز و فعال در بسیج بود که با وجود سن کم، روحیه‌ای مسئولانه داشت و همواره در کمک به دیگران پیشقدم می‌شد. خانواده او که اصالتاً اهل یزد بودند، در کودکی سیدعلی به کرج مهاجرت کردند و محمدشهر محل زندگی این نوجوان شد.

به گفته خانواده، سیدعلی با وجود سن کم، بارها از اعزام به جبهه سخن می‌گفت و برای حضور در آن اصرار داشت؛ اشتیاقی که در خاطرات مادرش همچنان زنده است.

اما آنچه روایت زندگی این شهید نوجوان را متفاوت می‌کند، سال‌های انتظار مادر و لالایی‌هایی است که هنوز با زبان یزدی در یاد او جاری است؛ لالایی‌هایی که روزگاری برای خواباندن فرزندش خوانده می‌شد و امروز یادآور سال‌های دور و خاطراتی است که هیچ‌گاه از ذهن مادر پاک نشده‌اند.

مادر شهید سیدعلی میرخلیلی در روایت خاطرات فرزندش، از کودکی، اخلاق، درس و علاقه او به حضور در بسیج می‌گوید؛ خاطراتی که در کنار صدای لالایی مادرانه، تصویری از زندگی یک نوجوان و دلتنگی سال‌های دور را به مخاطب منتقل می‌کند.

سیدعلی میرخلیلی سال ۱۳۶۰ در محمدشهر به شهادت رسید و پیکرش در گلزار شهدای امامزاده بی‌بی سکینه آرام گرفت؛ جایی که امروز نیز نام او ثبت شده و مادرش با حضور بر مزار فرزند، خاطرات نوجوانی را مرور می‌کند که برای همیشه در ۱۳ سالگی ماند.