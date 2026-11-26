هفتمین جشنواره غذای سنتی و اصیل قرمه مهریز از نهم تا چهاردهم آذرماه با هدف معرفی یکی از میراث‌های غذایی این شهرستان، حمایت از تولیدکنندگان محلی و رونق گردشگری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، قرمه از غذا‌های اصیل و ریشه‌دار شهرستان مهریز است که از گذشته‌های دور در فرهنگ و سفره مردم این منطقه جایگاه ویژه‌ای داشته و به‌ویژه در فصل سرد سال، یکی از غذا‌های سنتی و پرطرفدار خانواده‌های مهریزی به شمار می‌رود.

در آستانه برگزاری این جشنواره، کارگاه‌های قرمه‌پزی در مهریز فعالیت خود را برای آماده‌سازی این غذای سنتی آغاز کرده‌اند. در این کارگاه‌ها، مراحل پخت قرمه با بهره‌گیری از تجربه و شیوه‌های سنتی نسل‌های گذشته انجام می‌شود؛ فرآیندی که علاوه بر حفظ اصالت این غذای محلی، زمینه معرفی و انتقال این میراث غذایی به نسل‌های آینده را فراهم می‌کند.

حسین عسکرزاده فرماندار شهرستان مهریز با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری این شهرستان گفت: مهریز از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه گردشگری برخوردار است و وجود باغ جهانی پهلوانپور، مجموعه تاریخی حسن‌آباد، قلعه زین‌الدین، قلعه سریزد و مجموعه تاریخی مهرپادین در کنار روستا‌های زیبا و تفرجگاه‌های طبیعی، این شهرستان را به یکی از مقاصد گردشگری استان تبدیل کرده است.

وی افزود: قرمه نیز بخشی از هویت فرهنگی و غذایی مردم مهریز است که از دیرباز در سفره خانواده‌ها حضور داشته و برگزاری جشنواره آن فرصتی برای معرفی بیشتر این غذای اصیل و پاسداشت سنت‌های بومی شهرستان است.

فرماندار مهریز با اشاره به برگزاری هفتمین دوره این جشنواره اظهار داشت: حمایت از گردشگری شهرستان، تقویت اقتصاد خرد، پشتیبانی از فعالان و تولیدکنندگان محلی و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده مهریز از اهداف برگزاری این رویداد است.

عسکرزاده از مردم استان یزد و گردشگران برای حضور در این جشنواره دعوت کرد و گفت: امیدواریم علاقه‌مندان از نهم تا چهاردهم آذرماه با حضور در مهریز، علاوه بر آشنایی با شیوه پخت و تهیه غذای سنتی قرمه، از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی این شهرستان نیز بازدید کنند.

هفتمین جشنواره غذای سنتی قرمه مهریز از نهم تا چهاردهم آذرماه برگزار می‌شود.