پیکر مطهر شهید والامقام «فرزندآقا قربانی» پس از ۴۳ سال دوری، در منطقه عملیاتی سردشت تفحص شده و به زادگاهش بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پس از ۴۳ سال دوری و چشم‌انتظاری، پیکر مطهر شهید والامقام فرزند آقا قربانی، از نام‌آوران شهر توره شهرستان شازند، که در منطقه عملیاتی سردشت تفحص شده بود، به زادگاهش بازگشت و امروز پنجشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۵ با حضور مردم شهیدپرور شهرستان تشییع و در گلزار شهدای شهر توره به خاک سپرده شد.

پیکر مطهر این شهید از مقابل ساختمان دادگستری شهر توره تا گلزار شهدای این شهر بر روی دستان مردم قدرشناس و خانواده‌های معظم شهدا تشییع شد و پس از سال‌ها غربت، در جوار دیگر همرزمان شهیدش آرام گرفت.

همچنین شب گذشته، مراسم «شبی با شهید» با حضور پیکر مطهر این شهید تازه‌تفحص‌شده در شهر شهباز و شازند برگزار شد که با استقبال و حضور پرشور مردم همراه بود.

شهید والامقام فرزند آقا قربانی، متولد یکم فروردین‌ماه ۱۳۴۲ در شهر توره بود که پانزدهم خردادماه سال ۱۳۶۱ از طریق ارتش به‌عنوان سرباز وظیفه به شهر سنندج اعزام شد و سرانجام ششم تیرماه سال ۱۳۶۲ در جریان دفاع از میهن اسلامی در منطقه سردشت به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش مفقودالاثر شد.

خبر تفحص پیکر این شهید والامقام پس از سال‌ها جست‌و‌جو، روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به‌صورت رسمی به خانواده ایشان اعلام شده بود.

بازگشت این شهید به زادگاهش، پس از ۴۳ سال، پایان سال‌ها چشم‌انتظاری خانواده و یادآور روز‌هایی است که فرزندان این سرزمین برای حفظ امنیت و سربلندی ایران اسلامی از جان خود گذشتند.