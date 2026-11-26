به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی از آرامگاه تاریخی سیدصدرالدین وزیر اعظم شاه اسماعیل صفوی بازدید کرد.

در این بازدید بر ضرورت توجه ویژه به حفظ، مرمت و توسعه زیرساخت‌های اماکن تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری آذربایجان‌غربی و بهره‌گیری از این میراث ارزشمند برای رونق گردشگری و معرفی پیشینه تاریخی استان تأکید شد.

این بنای تاریخی که در دشت چالدران و در یادبود سیدصدرالدین و شهدای جنگ چالدران قرار دارد، از آثار ارزشمند دوره صفویه و از نمادهای تاریخی و هویتی منطقه به شمار می‌رود و در اسفندماه سال ۱۳۷۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.