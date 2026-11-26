تیم فوتبال چادرملوی اردکان در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال، در دیداری خانگی مقابل مس شهر بابک به تساوی ۲ بر ۲ رضایت داد تا سومین تساوی متوالی شاگردان اخباری در لیگ برتر رقم بخورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در چارچوب هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور، تیم چادرملوی اردکان امروز در دیداری خانگی میزبان مس شهر بابک بود که این مسابقه در نهایت با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

شاگردان اخباری در نیمه نخست نمایش خوبی داشتند و با بهره‌گیری از دو پاس گل محمودآبادی و گلزنی بوبوی و عنافچه، موفق شدند با برتری دو بر صفر راهی رختکن شوند.

اما با آغاز نیمه دوم، شرایط مسابقه تغییر کرد و چادرملو در دقایق ابتدایی این نیمه نخستین گل را دریافت کرد. دقایقی پس از این گل نیز نماینده اردکان با اخراج یکی از بازیکنانش ده‌نفره شد.

با وجود این اتفاق، چادرملویی‌ها تا دقایق پایانی از برتری خود محافظت کردند، اما عارف قزل در دقیقه ۸۶ موفق شد برای دومین بار دروازه نماینده استان یزد را باز کند تا بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یابد.

چادرملوی اردکان با این نتیجه، سومین تساوی متوالی خود را تجربه کرد. نماینده استان یزد که از ابتدای فصل تاکنون تنها یک پیروزی خانگی به دست آورده است، با کسب یک امتیاز این دیدار، به‌صورت موقت در جایگاه ششم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار می‌گیرد.