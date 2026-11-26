به مناسبت هفته بسیج یاد وخاطره شهدای اصناف شهرستان کرمان و شهید شاخص ناحیه حضرت امیرالمومنین (ع) شهرستان کرمان گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،در این مراسم جانشین سپاه ثارالله کرمان در سخنانی علل پیروزی ملت ایران در تمامی جبهه‌ها توکل و یاری خداوند دانست وگفت: پیروزی ایران اسلامی در جنگ تحمیلی هشت ساله، جنگ تحمیلی دوم و جنگ ۴۰ روزه ؛ با درایت و رهبری امامین انقلاب بوده است.

وی گفت: مسئولان دستگاه‌های مربوط باید رشادت‌ها و از جان گذشتگی‌های رزمندگان اسلام و مردم مقاوم را به نسل‌های آینده منتقل کنند.

در این مراسم پرچم جمهوری اسلامی ایران اهدایی مقام معظم رهبری رونمایی شد

مردم شرف آباد کرمان هم در هفتمین یادواره شهدا، یادو خاطره ۲۲ شهید سرفراز این روستا را گرامی داشتند.