

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آیریک عابدین زاده که ساعاتی پیس موفق شده بود در بخش انفرادی و با برتری مقابل شانس نخست قهرمانی از چین، جواز حضور در جمع ۴ تنیسور پایانی این مسابقات را به دست آورد، با ادامه بازی‌های این مرحله حریف خود را شناخت و باید به مصاف نماینده‌ای از ایتالیا برود. او در صورت برتری در دیدار پایانی با برنده هلند و ترکیه دیدار خواهد کرد.

آیریک در دونفره هم به همراه هم‌تیمی خود از ترکیه، تیمی از کشور میزبان را با نتایج ۷ بر ۶ و ۶ بر ۴ از پیش رو برداشت تا در نیمه‌نهایی، تیمی از کشور ایتالیا را پیش رو داشته باشد.

در صورت برتری او در این بازی، وی به همراه همی‌تیمی‌اش باید به مصاف برنده بازی هلند و تیمی از مصر و چین برود.