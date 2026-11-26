به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ پاسدار عبدی‌پور، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان باشت، در مراسم افتتاح این مرکز گفت : مرکز مشاوره خانواده مهر در ساختمان مجتمع شهرداری با هدف تقویت بنیاد خانواده و ارتقای سلامت روانی جامعه فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی با اشاره به اهداف کلیدی این مرکز، افزود: «این مرکز با تمرکز بر ارائه خدمات مشاوره ازدواج، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، کمک به حل مشکلات خانوادگی و آموزش‌های فرزندپروری، در مرحله نخست با حضور دو نیروی متخصص در این حوزه، خدمات خود را آغاز کرده است.