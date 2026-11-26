به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته بسیج، مزار مطهر شهدا در شهرستان خوی با حضور خانواده‌های شهدا، بسیجیان و رزمندگان دوران دفاع مقدس گلباران و عطرافشانی شد.

در این مراسم، حاضران با نثار گل و قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای راه امنیت و اقتدار کشور را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان همچنین با آرمان‌های شهدا و امام راحل تجدید میثاق کردند و بر پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ادامه راه پرافتخار شهیدان تأکید کردند.

این آیین به مناسبت هفته بسیج و در تجلیل از مقام والای شهدا برگزار شد.