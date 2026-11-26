سیصد و هشتاد و چهارمین محفل «شب خاطره» حوزه هنری انقلاب اسلامی با موضوع روایت ملوانان و بازماندگان ناو دنا، در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، سیصد و هشتاد و چهارمین محفل «شب خاطره» حوزه هنری انقلاب اسلامی با موضوع روایت ملوانان و بازماندگان ناو دنا، در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

مجید عمرانی، ناوسروان مکانیک و از بازماندگان این ناو از روایان این شب خاطره، گفت: حدود ۷۲ کشور در این مانور بین‌المللی حضور داشتند و در چنین رزمایش‌هایی، کشور‌های شرکت‌کننده توانمندی‌های نظامی یکدیگر را ارزیابی می‌کنند که قدرت ناوشکن ما برای دیگر کشور‌ها شگفت‌آور بود.

وی با بیان اینکه همه ترکیب‌های سنی در این ناو حضور داشتند افزود: این ناوشکن کاملاً ایرانی بود و تمام تجهیزات و وسایل آن در داخل کشور ساخته شده بود.

عمرانی بااشاره به شب حادثه و هدف قرار گرفتن ناو ادامه داد: شب سیزدهم اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۳:۲۰ بامداد نخستین اژدر به ناوشکن اصابت کرد. در آن لحظه کسی آسیب ندید، اما بخش موتورخانه ناو دچار خسارت شد. در ادامه، دومین اژدر که حدود شش متر طول داشت، به ناو اصابت کرد. با این ضربه، چند متر به هوا پرتاب شدیم و سپس داخل آب افتادیم. تمام ۳۲ نفر مجروح شده بودند و طبق پروتکل، همه نیرو‌ها جلیقه نجات همراه داشتند.

وی ادامه داد: طبق قوانین جنگی، دشمن اجازه ندارد افرادی را که به دریا افتاده‌اند رها کند و باید برای نجات آنها اقدام کند؛ اما رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده بود که قصد داشته‌اند تلفات بیشتری بگیرند. در مدتی که داخل آب بودیم، چند قایق و ناو به سمت ما آمدند، اما توقف نکردند و از کنارمان گذشتند. تا اینکه یک ناوچه به ما نزدیک شد. ابتدا تصور کردیم آمده است تا تیر خلاص را به ما بزند، اما وقتی نزدیک‌تر شد، متوجه شدیم ناوچه متعلق به کشور سریلانکاست و برای نجات ما آمده است.

این ناوسروان افزود: پس از آن، ناوچه دیگری نیز به محل رسید و پیکر شهدای ما را جمع‌آوری کرد تا ما را به ساحل منتقل کند.