عصر امروز پنجم آذر ماه ۱۴۰۵ و در آستانه سالروز میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر، پنجمین رویداد بزرگ «ایران بانو» با حضور خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم و جمعی از بانوان در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد. این رویداد با شعار «بانوی ایرانی، پیشران تحول، معمار تمدن» و با هدف تبیین ابعاد مختلف شخصیت حضرت زهرا (س)، معرفی الگوی سوم زن در عرصه ملی و بین‌المللی و تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه زنان برگزار شد. در این مراسم همچنین از ۱۰ بانوی افتخارآفرین در عرصه‌های مختلف تجلیل شد.

عکاس : زهرا سادات راد