همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، جمعی از بسیجیان و اقشار مختلف مردم در زنجان ، اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همزمان با پنجم آذرماه، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، میدان انقلاب زنجان میزبان اجتماع گسترده بسیجیان و جمعی از اقشار مختلف مردم بود؛ گردهمایی‌ای که با حضور شرکت‌کنندگان و به نمایش گذاشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

این مراسم با محوریت بزرگداشت سالروز تشکیل بسیج و نمایش ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و آمادگی نیروهای بسیجی برگزار شد و فرصتی برای تأکید بر نقش این مجموعه در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و دفاعی فراهم آورد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با برافراشتن پرچم ایران و سردادن شعارهای انقلابی، فضای میدان انقلاب را رنگ‌وبویی حماسی بخشیدند. شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» نیز در بخش‌هایی از مراسم طنین‌انداز شد و حاضران مخالفت خود را با سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند.