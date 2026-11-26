همزمان با هفته بسیج، مراسم غبارروبی، عطرافشانی و گلباران مزار مطهر شهدای شهرستان قوچان با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و جمعی از بسیجیان برگزار شد.

غبارروبی، عطرافشانی و گلباران مزار شهدای قوچان به مناسبت هفته بسیج

غبارروبی، عطرافشانی و گلباران مزار شهدای قوچان به مناسبت هفته بسیج

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه ناحیه قوچان گفت: مردم شریف قوچان یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای حوادث اخیر، را در هفته بسیج و سالروز تأسیس این شجره طیبه به فرمان امام خمینی (ره) گرامی می دارند.

سرهنگ نظری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری به مناسبت هفته بسیج، بر ضرورت تحول در مأموریت‌های بسیج و گسترش فرهنگ و تفکر بسیجی در جامعه تأکید کرد و افزود: ایمان، اخلاص، بصیرت، شجاعت، ایثار و عمل به تکلیف از شاخصه‌های اصلی بسیجیان است که باید در میدان عمل و خدمت به مردم نمود پیدا کند.

وی با بیان اینکه بسیجی باید چشم و چراغ محله و شهر خود باشد، ادامه داد: روحیه بسیجی با شعار محقق نمی‌شود، بلکه باید در خدمت‌رسانی، گره‌گشایی از مشکلات مردم و حضور مسئولانه در صحنه جلوه‌گر شود.

سرهنگ نظری همچنین با انتقاد از غیبت برخی مسئولان در برنامه‌های هفته بسیج، حضور مسئولان در مراسم‌های گرامیداشت شهدا را نشانه عملی پایبندی به فرهنگ ایثار و شهادت دانست و بر ضرورت همراهی و مسئولیت‌پذیری مدیران در قبال مردم تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف و تفرقه در جامعه، حفظ وحدت و انسجام ملی و حضور آگاهانه در صحنه را از ضرورت‌های امروز کشور برشمرد.

این مراسم که با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره ایثارگران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، حاضران با قرائت فاتحه، مداحی و گلباران قبور مطهر شهدا، یاد و خاطره شهدای سرافراز شهرستان را گرامی داشتند.