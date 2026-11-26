مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی بزرگسالان استان به میزبانی سنندج و در سالن ورزشی آزادی این شهر برگزار شد.

برگزاری مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی بزرگسالان استان به میزبانی سنندج

برگزاری مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی بزرگسالان استان به میزبانی سنندج

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس هیئت کشتی شهرستان سنندج و سرپرست این مسابقات گفت: در این مسابقات ۳۰۰ کشتی گیر از سراسر استان در اوزان ۱۰ گانه آزاد و فرنگی به رقابت می‌پردازند.

عدنانی عنوان کرد نفرات برتر رشته کشتی آزاد در مسابقات قهرمانی کشور و مرحله نخست رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران که روز‌های ۸ تا ۱۱ دی ماه به میزبانی سنندج برگزار می‌شود حضور پیدا می‌کنند.

مسابقات قهرمانی کشور رشته فرنگی نیز از یکم تا چهارم دی ماه به میزبانی استان خوزستان و شهر اهواز برگزار می‌شود.