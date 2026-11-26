یادواره شهدای سه‌ماهه سوم شهرستان خوی و مراسم نمایش اقتدار بسیجیان در مصلی امام خمینی (ره ) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یادواره شهدای سه‌ماهه سوم شهرستان خوی و مراسم نمایش اقتدار بسیجیان در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این مراسم که با حضور بسیجیان خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم حضور داشتند بر پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین نقش بسیج در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید شد.

حجت‌الاسلام صفدر محمدی مدیر حوزه‌های علمیه استان در این آیین با اشاره به مقام شامخ شهدا تصریح کرد: فرهنگ مقاومت و پایداری یادگار ارزشمند شهداست که راهگشای نسل امروز در صیانت از دستاوردهای نظام اسلامی است.

در ادامه این آیین برنامه‌های متنوع فرهنگی شامل اجرای سرود و مداحی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با نوحه‌سرایی و سینه‌زنی در یاد و خاطره شهدای گرانقدر عزاداری کردند.

همچنین در پایان این مراسم با اهدای لوح و هدایایی از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل شد و حاضران بار دیگر با آرمان‌های والای امام راحل ره و شهدا تجدید میثاق کردند.