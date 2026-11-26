به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی مهران در آیین پلاک گذاری خودرو‌های منطقه آزاد مهران اظهار کرد: شش اولویت راهبردی بر اساس اسناد بالادستی برای این منطقه تدوین شده که شامل زیارت، تجارت، خدمات، صنعت، کشاورزی و دیپلماسی است.

مهدی رعیتی با بیان این که منطقه آزاد مهران در ۲۱ آبان ۱۴۰۳ اجرایی و کار به شکل جدی آغاز شد، بیان کرد: اساسنامه منطقه آزاد مهران سال ۱۴۰۰ مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و هدیه‌ای از سوی نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم مقاوم مهران بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مهران با اشاره به موقعیت ویژه این شهرستان در تردد مرزی و زائران عتبات عالیات گفت: سالانه دست‌کم هشت میلیون تردد از این مرز انجام می‌شود.

رعیتی اضافه کرد: یکی از طرح‌های مهم منطقه آزاد مهران طرح «زائر شهر» است که طراحی آن انجام شده که با تکمیل و بهره‌برداری همه نیاز‌های زائران عتبات عالیات را پوشش می‌دهد.

وی با بیان این که سالانه حدود شش میلیون تن بار از مرز مهران به عراق و بازار‌های منطقه‌ای صادر می‌شود، یادآوری کرد: در طول ۹ ماه فعالیت؛ بیش از ۶۰۰ شرکت در فرایند ثبت شرکت‌های منطقه آزاد مهران به ثبت رسیده که این رقم در مناطق آزاد جدید یک رکورد محسوب می‌شود.

رعیتی از طراحی سایت ۶۰۰ هکتاری خدماتی در منطقه آزاد مهران خبر داد و افزود: زمانی که مهران را تحویل گرفتیم؛ تنها سه برگه کاغذ داشتیم و زیرساخت خاصی وجود نداشت که شروع به ایجاد زیرساخت‌ها و مطالعات کردیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مهران ادامه داد: طرح جامع این منطقه مراحل نخستین را تمام کرده و منتظر تصویب در شورای عالی مناطق آزاد است.

وی با اشاره به ضعف استان ایلام در حوزه صنعت ادامه داد: با حضور سرمایه‌گذاران و صنعتگران که بازار خوبی در منطقه دارند؛ امیدواریم الگوی موفقی را به نمایش بگذاریم.

مدیرعامل منطقه آزاد مهران با اشاره به رواج کشت دیم در این منطقه؛ از پیگیری الگو‌های نوین کشت و بهره‌گیری از روش‌های به‌روز کشاورزی برای افزایش بهره‌وری و تقویت تولید در منطقه خبر داد.

رعیتی با قدردانی از پیگیری‌های استاندار ایلام و ارتباط خوب با استاندار واسط عراق از حمایت سفارت ایران در عراق از دو طرح مهم خبر داد و گفت: منطقه آزاد مشترک به گستره ۴۰۰ هکتار در خاک دو کشور احداث می‌شود که در حوزه نفت و گاز، دارو و بازار‌های مالی فعال خواهد شد.

وی تشریح کرد: همچنین احداث منطقه آزاد در زرباطیه عراق در همسایگی مهران پیگیری می‌شود و مهران به عنوان تنها منطقه آزاد کشور مطرح خواهد شد که در دو طرف مرز منطقه آزاد دارد.

رعیتی تصریح کرد: امروز فعالیت گمرکی و فرایند شماره‌گذاری خودرو در منطقه آزاد مهران انجام خواهد شد و این کار یکی از مواهبی است که نظام مقدس جمهوری اسلامی برای مناطق آزاد در نظر گرفته تا مردم از خودرو امن و ایمن استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مهران افزود: با کمک و همراهی استاندار ایلام و شورای تأمین، شعاع و گستره تردد خودرو از منطقه آزاد مهران اصلاح می‌شود و کل استان ایلام را شامل خواهد شد.

وی بیان کرد: عملیات اجرایی ساختمان اداری منطقه آزاد مهران نیز امروز با حضور معاون رئیس‌جمهور و دستور استاندار ایلام آغاز می‌شود.

رعیتی از آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۲۰۰ مگاوات با مشارکت وزارت دفاع خبر داد و گفت: مجوز‌ها اخذ و هماهنگی‌ها انجام شده است.

توافق‌نامه اجرایی شماره‌گذاری خودرو با هدف هماهنگی برای اجرای روند شماره‌گذاری و رفت‌وآمد خودروها، میان سازمان منطقه آزاد مهران و پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا ۲۲ تیر امسال به امضا رسید.

منطقه آزاد مهران که پیشینه طرح آن به سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد؛ پس از سال‌ها پیگیری سرانجام سال ۱۴۰۰ به تصویب نهایی رسید و اساسنامه آن نیز دی‌ماه ۱۴۰۱ در شورای نگهبان تایید شد.

اعضای هیأت مدیره منطقه آزاد مهران در آذر ۱۴۰۴ با احکام صادره از سوی رئیس‌جمهور منصوب شدند و با تصویب طرح جامع منطقه در مهرماه همان سال، فصل تازه‌ای از فعالیت‌های اجرایی و توسعه‌ای این منطقه آغاز شده که هدف آن تبدیل مهران به یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی، تجاری و زیارتی کشور در افق پیش‌رو است.