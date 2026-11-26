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پرچم اهدایی رهبر معظم انقلاب اسلامی بع مردم میاندوآب، به اهتزار در آمد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پرچم مزین به دستخط حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و امت اسلامی، در پاسخ به فداکاریها، رشادتها و جانفشانیهای مردم شهرستان میاندوآب و به نشانه قدردانی از حضور و همراهی این مردم، به این شهرستان اهدا شد.
این پرچم بهعنوان نمادی از قدردانی و پاسداشت ایثار و وفاداری مردم میاندوآب، قرار است هر شب در تجمعات شبانه مردمی به اهتزاز درآید.