به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پرچم مزین به دست‌خط حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و امت اسلامی، در پاسخ به فداکاری‌ها، رشادت‌ها و جانفشانی‌های مردم شهرستان میاندوآب و به نشانه قدردانی از حضور و همراهی این مردم، به این شهرستان اهدا شد.

این پرچم به‌عنوان نمادی از قدردانی و پاسداشت ایثار و وفاداری مردم میاندوآب، قرار است هر شب در تجمعات شبانه مردمی به اهتزاز درآید.