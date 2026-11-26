مدیر روابط عمومی و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تا ساعت ۱۳ روز پنجشنبه پنجم آذرماه ۱۴۰۵، مجموع موارد مسمومیت و مراجعه به مراکز درمانی در استان به ۱۱۳ نفر رسیده است و شمار فوت‌شدگان همچنان ۷ نفر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فریده حسن‌زاده افزود: در فاصله ساعت ۸ تا ۱۳ امروز، چهار مورد به آمار مسمومیت‌ها اضافه شده است و بر اساس آخرین آمار، ۱۰۲ نفر در بندرعباس، ۶ نفر در میناب، ۲ نفر در قشم و ۳ نفر در رودان دچار مسمومیت شده‌اند.

وی گفت: از مجموع ۷ فوتی ثبت‌شده، ۶ نفر در بندرعباس و یک نفر در قشم جان خود را از دست داده‌اند.

متانول ماده‌ای بسیار سمی است که حتی مقادیر اندک آن می‌تواند موجب آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیر به بینایی، کلیه‌ها و سیستم عصبی شود و در موارد شدید به مرگ منجر شود.

همچنین علائم مسمومیت ممکن است با تأخیر بروز کنند؛ بنابراین در صورت احتمال مواجهه با متانول یا ماده مشکوک، نباید منتظر ظهور علائم ماند.

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در چنین شرایطی، لازم است بدون تأخیر با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود یا فرد به مرکز درمانی منتقل شود و از خوددرمانی و به‌تأخیر انداختن دریافت خدمات پزشکی جداً خودداری کنید.