هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال، توقف چادرملو مقابل مس شهر بابک

هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال، توقف چادرملو مقابل مس شهر بابک

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال چادرملو و مس شهر بابک در آغاز هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید.

رنی بوبوی در دقیقه ۴۰ و عقیل عنافچه در دقیقه ۱+۴۵ برای چادرملو گلزنی کردند و همایون افتخاری در دقیقه ۵۲ و عارف قزل در دقیقه ۸۵، گل‌های مس را به ثمر رساندند.

در دقیقه ۵۵ تکل بی‌مورد و خشن عنافچه در میانه میدان باعث شد تا زننده گل دوم مس با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج شود.

چادرملو که در ۲ هفته گذشته ۲ تساوی پیاپی به دست آورده بود، امروز در آستانه کسب بردی خانگی بود. با این حال در لحظات پایانی بازی و روی غفلت مدافعان، شاگردان سعید اخباری نتوانستند این پیروزی را حفظ کنند تا سومین تساوی متوالی خود را تجربه کنند. در سوی مقابل، پاقدم مجتبی حسینی برای مس خوش‌یمن بود و این تیم توانست کامبک بزند و با عوض کردن شکست با تساوی، نخستین امتیاز خود را با سرمربی جدید کسب کرد.

چادرملو با این تساوی، امتیازات خود را به عدد ۱۹ رساند و در جایگاه ششم جدول لیگ برتر ایستاد. مس شهر بابک نیز با ۵ امتیاز در قعر جدول روزگار می‌گذراند و به کسب امتیاز در هفته‌های آینده امیدوار است.