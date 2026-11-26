۲۱ نوع ماده معدنی در استان کردستان شناسایی شده است؛ ظرفیتی که در صورت تکمیل زنجیره فرآوری و حمایت از فعالان این حوزه می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغال استان به دنبال داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سیفی‌باغی معاون معادن صنعت معدن وتجارت استان با اشاره به ظرفیت‌های معدنی کردستان گفت: ۲۱ نوع ماده معدنی در استان شناسایی شده و ۴۱۴ پروانه بهره‌برداری معدنی صادر شده است که بیش از ۲۲۵ معدن فعال، برای ۵ هزار و ۳۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند.

وی با اشاره به صدور بیش از ۱۵۰ پروانه اکتشاف افزود: تکمیل زنجیره تولید، جلوگیری از خام‌فروشی و جذب سرمایه‌گذار از برنامه‌های مهم بخش معدن استان است که در شهرستان‌های بیجار و سقز دنبال می‌شود.

سیفی‌باغی همچنین از فعالیت حدود ۲۶ کارگاه فرآوری سنگ مرمر در شهرستان قروه و منطقه سریش‌آباد خبر داد و گفت: این کارگاه‌ها با فرآوری سنگ و استفاده از باطله‌های معدنی، مصنوعات سنگی تولید می‌کنند که علاوه بر بازار داخلی، بخشی از آن به خارج از کشور صادر می‌شود.