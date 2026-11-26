پنجم آذر، سالروز تشکیل نهاد مردمی بسیج است که در عرصه‌های مختلف از جمله امنیت و پیشرفت کشور نقش‌آفرینی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین نقش این نهاد مردمی در عرصه‌های مختلف از امنیت و پیشرفت کشور تا حمایت از اقشار کم‌برخوردار مورد تأکید قرار گرفت.

بسیج نهادی مردمی است که با هدف دفاع از کشور و خدمت به مردم شکل گرفت و امروز در عرصه‌های مختلف اجتماعی، علمی و جهادی نقش‌آفرینی می‌کند.

هادی محمدی، مسئول بسیج جامعه پزشکی استان هم گفت: ۱۸ تیم جهادی پزشکی در استان فعالیت دارند که طی پنج ماه گذشته ۶۰ اعزام برای ارائه خدمات ویزیت، درمان و دارو به اقشار کم‌درآمد داشته‌اند.

میرزاخانی کارشناس، با اشاره به نقش بسیج در عرصه‌های مختلف، پیشرفت‌های علمی و هسته‌ای را از جلوه‌های توانمندی این مجموعه برشمرد.