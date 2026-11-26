اعزام ۶۰ گروه پزشکی در پنج ماه؛
نهاد مردمی بسیج؛ از تأمین امنیت تا خدمترسانی به محرومان
پنجم آذر، سالروز تشکیل نهاد مردمی بسیج است که در عرصههای مختلف از جمله امنیت و پیشرفت کشور نقشآفرینی میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین نقش این نهاد مردمی در عرصههای مختلف از امنیت و پیشرفت کشور تا حمایت از اقشار کمبرخوردار مورد تأکید قرار گرفت.
بسیج نهادی مردمی است که با هدف دفاع از کشور و خدمت به مردم شکل گرفت و امروز در عرصههای مختلف اجتماعی، علمی و جهادی نقشآفرینی میکند.
هادی محمدی، مسئول بسیج جامعه پزشکی استان هم گفت: ۱۸ تیم جهادی پزشکی در استان فعالیت دارند که طی پنج ماه گذشته ۶۰ اعزام برای ارائه خدمات ویزیت، درمان و دارو به اقشار کمدرآمد داشتهاند.
میرزاخانی کارشناس، با اشاره به نقش بسیج در عرصههای مختلف، پیشرفتهای علمی و هستهای را از جلوههای توانمندی این مجموعه برشمرد.