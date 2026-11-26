درآخرین روز از هفته بسیج رویدادهای مختلفی ،آیین آزادی ۴۰ زندانی استان کرمان به همت خیران و بسیجیان و رویداد توليد محتواي دیجیتال بسیجیان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج استان کرمان با هدف شناسایی و حمایت از استعداد‌های فعال این حوزهبا محور‌های «هر ایرانی یک بسیجی»، «روایت امید» و «زن و خانواده» برگزار شد.

در محور «هر ایرانی یک بسیجی»، موضوعاتی همچون نقش بسیج در امنیت، استقلال و پیشرفت کشور، مشارکت مردم در فعالیت‌های بسیج، خدمات گروه‌های جهادی در عرصه‌های سازندگی، محرومیت‌زدایی، سلامت و آموزش و نقش بسیج در حل مشکلات محله ها مورد توجه قرار گرفت.