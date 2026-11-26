دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافق از دستگیری دو تبعه خارجی و کشف ۲۷۶ بسته هروئین به وزن ۲ کیلو و ۷۶۰ گرم به صورت بلع و انباری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اکبر زمان‌زاده در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: دو نفر از اتباع خارجی با استفاده از روش‌های فنی مورد ظن مأموران قرار گرفتند و با دستور قضایی به بیمارستان منتقل شدند.

زمان‌زاده افزود: پس از انجام تصویربرداری‌های تخصصی مشخص شد این افراد مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را به شیوه بلع و انباری در بدن خود جاسازی کرده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب بافق ادامه داد: پس از طی مراحل پزشکی، در مجموع ۲۷۶ بسته ۱۰ گرمی هروئین، با وزن خالص ۲ کیلو و ۷۶۰ گرم، از بدن متهمان کشف و ضبط شد.

وی با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر تصریح کرد: با افرادی که از طریق حمل، نگهداری و توزیع مواد مخدر، امنیت، سلامت و زندگی مردم را به خطر می‌اندازند، برخوردی قاطع، قانونی و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

زمان‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: دو تبعه خارجی حامل مواد مخدر در این پرونده با صدور قرار تأمین بازداشت و به زندان معرفی شدند.