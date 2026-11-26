به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،شرکت‌کنندگان در هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج شهرستان میانه در بخش‌های موشن‌گرافی، طراحی پوستر، نماهنگ، بازی‌های رایانه‌ای و میکرو‌رسانه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

این رویداد با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های جوان، تقویت ظرفیت‌های تولید محتوای بومی و استفاده از توانمندی نسل نوجوان و جوان برای مقابله با جنگ نرم دشمن در فضای مجازی برگزار شد.

در پایان این رویداد به برترین آثار و محتوا‌های تولید شده جوایزی اهدا خواهد شد.