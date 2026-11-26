برگزاری هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج میانه
هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج شهرستان میانه با حضور ۱۳۰ نفر از نوجوانان و جوانان در رشتههای مختلف تولید محتوای دیجیتال برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،شرکتکنندگان در هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج شهرستان میانه در بخشهای موشنگرافی، طراحی پوستر، نماهنگ، بازیهای رایانهای و میکرورسانه با یکدیگر به رقابت پرداختند.
این رویداد با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای جوان، تقویت ظرفیتهای تولید محتوای بومی و استفاده از توانمندی نسل نوجوان و جوان برای مقابله با جنگ نرم دشمن در فضای مجازی برگزار شد.
در پایان این رویداد به برترین آثار و محتواهای تولید شده جوایزی اهدا خواهد شد.