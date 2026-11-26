رئیس سازمان صداوسیما در دیدار با آیت‌الله محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به حضور رسانه ملی در کنار مردم در جنگ‌های اخیر، بر ضرورت صیانت از گفتمان انقلاب اسلامی و ولایت فقیه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،پیمان جبلی در این دیدار که در جریان سفر به قم و با همراهی جمعی از معاونان سازمان صداوسیما برگزار شد، از تلاش‌های اعضای مجلس خبرگان رهبری در انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی در شرایط دشوار کشور قدردانی کرد.

رئیس رسانه ملی با اشاره به عملکرد صداوسیما در جنگ‌های اخیر گفت: همکاران رسانه ملی شجاعانه در میدان حاضر شدند و در ۲۷۰ شب گذشته، روزی نبود که در کنار مردم نباشیم.

جبلی با تأکید بر اینکه رسانه ملی خود را موظف به حفظ امانت رسانه‌ای و صیانت از افکار عمومی می‌داند، افزود: صداوسیما در کنار حضور در میدان، وظیفه دارد از گفتمان انقلاب اسلامی، مبانی ولایت فقیه و هویت اسلامی جامعه دفاع کند.

وی همچنین با هشدار درباره جریان‌های ولایت‌فقیه‌زدا، تأکید کرد: رسانه ملی مفاهیم هویت و رویکرد‌های مبتنی بر هویت امت اسلامی را همچنان در مرکز توجه خود قرار می‌دهد.

آیت‌الله محسن اراکی نیز در این دیدار با قدردانی از عملکرد رسانه ملی در مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن، فعالیت صداوسیما در شرایط جنگی را اقدامی بزرگ و کم‌نظیر دانست و بر ضرورت تبیین دستاورد‌های این سازمان تأکید کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی گفت: این انتخاب پس از بررسی‌ها و تحقیقات گسترده و با رعایت قانون اساسی انجام شد و اعضای مجلس خبرگان با دقت و آگاهی، مسئولیت تاریخی خود را به انجام رساندند.

آیت‌الله اراکی با تأکید بر پیوند هویت ایرانی با اسلام و معارف اهل بیت (ع)، نقش ایرانیان در گسترش علوم اسلامی و فرهنگ تشیع را برجسته دانست و خواستار تبیین بیشتر این ظرفیت تاریخی و تمدنی در رسانه ملی شد.

وی همچنین با اشاره به جنگ فرهنگی و تلاش برای تضعیف نظم فکری و اجتماعی، بر نقش صداوسیما در ترویج معارف اسلامی و مقابله با تهاجم فرهنگی تأکید کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، بر ضرورت توجه به مبانی اقتصاد اسلامی، اصلاح نظام پولی و مالی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقه اسلامی در ساماندهی اقتصاد تأکید کرد.