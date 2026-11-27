به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ضیاءالدین نعمانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما در سقز با اعلام این خبر عنوان کرد: از تاریخ ۲۷ مهرماه سال ۱۴۰۴ تا ۵ آذرماه ۱۴۰۵ مبلغ ۵۶ میلیارد تومان از محل واردات کالا در قالب طرح کولبری برای دارندگان کارت مرزنشین واریز شده است.

وی در تشریح اقدامات انجام شده با اشاره به اهمیت راه‌اندازی گمرک سیف سقز و ارتقای آن در آینده، افزود: ۱۸ هزار و ۵۰۰ تُن کالا به ارزش ۱۳ میلیون دلار از طریق این بستر اقتصادی، وارد شده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز یادآور شد: یکی از اقدامات ارزشمند دولت در حمایت از مرزنشینان و افراد با درآمد پایین، بازگشایی بازارچه و گمرک سیف سقز بوده که نقش مهمی در مبادلات مرزی و رونق اقتصادی به دنبال داشته است.

نعمانی افزود: ۱۷ هزار و ۵۰۰ خانوار از مرزنشینان در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز و خانوار‌های دهک‌های پایین درآمدی ۱ و ۲ این شهرستان در سامانه مبادلات مرزی ثبت شده‌اند که در قالب طرح کولبری از مزایای قانون تجارت مرزنشینی بهره‌مند می‌شوند.