



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،تیم فوتبال بانوان فرا ایساتیس کران فارس در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور، ساعت ۱۴ امروز پنج شنبه ۵ آذر در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز مقابل فولاد خوزستان به تساوی بدون گل رسید.

نماینده فارس در صورت پیروزی در دیدار بعدی خود، جواز حضور در مرحله پلی‌آف رقابت‌ها را کسب خواهد کرد و گام دیگری به سوی صعود به لیگ برتر برمی‌دارد.