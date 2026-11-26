در قالب پویش «مِهر سرخ» و به مناسبت هفته بسیج؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در مراسمی به مناسبت هفته بسیج و در آستانه ولادت باسعادت حضرت زهرا (س) با مشارکت باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، کمک خیرین، نمایندگی ستاد دیه استان و با ارفاقات قانونی و حقوقی ۴۸ زندانی جرائم مالی غیر عمد از زندان آزاد و به کانون گرم خانواده برگرشتند.

اعضای باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس که برای دیدار با تیم آلومینیوم اراک به استان مرکزی سفر کرده بود، با حضور در زندان مرکزی اراک ۴۸ زندانی جرائم مالی را در اقدامی خداپسندانه آزاد و به آغوش گرم خانواده برگرداند.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس گفت: باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس در قالب پویش مِهر سرخ که آزادی زندانیان جرائم غیر عمد را از ابتدای امسال از استان تهران سپس استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، خرم اباد، کرمان، مازنداران و امروز به استان مرکزی بعنوان هفتمین استان که این پویش در آن اجرا شد.

پیمان حدادی افزود: از ابتدای شروع این پویش باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تعداد ۴۰۰ زندانی جرائم مالی غیرعمد را در سطح کشور آزاد کرده و برنامه دارد تا پایان مسابقات لیگ برتر هزار و یک نفر را به نام، نامیِ آقا امام رضا (ع) را از زندان آزاد و به کانون گرم خانواده بازگرداند.

مدیر کل زندان‌های استان هم گفت: مبلغ بدهی این زندانیان دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ریال بود که با مشارکت باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس و بخشی با کمک خیرین و ستاد دیه استان پرداخت و زمینه آزادی آنها فراهم و به کانون گرم خانواده بازگشتند.

جمشید اسکندی افزود: از ابتدای سال تا کنون ۲۳۶ زندانی محکوم به جرائم غیر عمد مالی با کمک خیران و ستاد دیه به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند

نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: با خیرخواهی مردم عزیز استان امروز شاهد آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیرعمد هستیم و قطعا این روش و سیره پیامبراکرم (ص) در جهت خدمت وکمک به خانواده‌ها و آزادی زندانیان جرائم غیرعمد باعث افتخار است و امیدواریم که این امر ادامه داشته باشد.