هفته‌ای است که زمین، زمزمه‌ی ایستادگی می‌کند؛ بسیج ستون اصلی امنیت ملی و مایه افتخار ملت ایران اسلامی است که ریشه‌های آن در قلبِ شجاعتِ علی (ع) نهفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،هفته‌ای است که زمین، زمزمه‌ی ایستادگی می‌کند؛ هفته‌ای که در آن، نام «بسیج» نه تنها یک واژه، که یک میراث است. میراثی که ریشه‌های آن در قلبِ شجاعتِ علی (ع) نهفته است.

بسیج، همان قدرتِ حیدری است که در کالبدِ فرزندانِ این خاک دمیده شده. از کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر‌ها گرفته تا دلِ روستا‌های دورافتاده، سایه‌ی اقتدارِ این سپاه، بر پیکره‌ی سرزمین نشسته است.

دشمنانِ سرکش، که در خیال خود، شکافی در این مرز‌ها می‌دیدند، امروز در میادینِ ایستادگی، با دیواری از ایمان روبه‌رو شده‌اند که از جنس سنگ نیست؛ از جنسِ ایمانِ ناب است. هر بار که دشمن در پیِ توطئه و عقب‌نشینی بوده، با برخوردِ موجِ حماسیِ بسیج، تکه‌تکه و رانده شده است.

آنها ندانستند که این ایستادگی، تنها یک دفاعِ نظامی نیست؛ این یک «آمادگیِ قدسی» است. این سربازانی که در میادینِ شهر و روستا، سپرِ آهنینِ ایران اسلامی شده‌اند، در حقیقت، پیش‌قراولانِ یک وعده‌ی الهی هستندهر تپشِ قلبِ یک بسیجی در میادین، گامی است به سوی ظهور. هر ایستادگی در برابر دشمن، گامی است برای تسویه حساب با ظلم.

ما می‌دانیم که این مسیر، از میادینِ امروزِ ما، به درگاهِ آن وعده‌ی حق ختم می‌شود. اینها مردمانِ انتظارند؛ مردمانِ حیدری که با نگاه به افق، در انتظارِ آن سپیده‌دم‌اند که در آن، امام زمان (عج) از میانِ همین صفوفِ ایستاده و همین میادینِ مقتدر، برای برپاییِ عدالت، سر برآورد.

بسیج ستون اصلی امنیت ملی و مایه افتخار ملت ایران اسلامی است و این قدرت ریشه در ایمان و پیوند با ارزش‌های اصیل دارد که در مسیر رسیدن به ظهور ایستادگی ما امضای وفاداری به امام است .

فرهنگ انتظار:

عباس نواییان: