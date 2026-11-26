وحید نوبهار کارشناس صنعت بیمه می گوید: بیمه مرکزی با تغییر در زمان پرداخت حق بیمه شخص ثالث خودرو‌های صفر، تلاش می‌کند تا با اصلاح چرخه مالی و کاهش فاصله زمانی وصول وجوه، از انباشت مطالبات شرکت‌های بیمه‌گر از خودروسازان جلوگیری کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، وحید نوبهار کارشناس صنعت بیمه بیان می‌کند که در سیستم قبلی، منابع مالی حاصل از فروش بیمه‌نامه برای ماه‌ها در اختیار خودروساز باقی می‌ماند، در حالی که شرکت بیمه‌گر از همان ابتدای صدور بیمه‌نامه، مسئولیت پرداخت خسارات و عوارض قانونی را بر عهده داشت.

این کارشناس توضیح می‌دهد که طبق توافق بیمه مرکزی و پلیس راهور، از ابتدای آذر ماه سال آینده، خریداران خودروهای صفر و لیزینگی حق بیمه را هنگام شماره‌گذاری پرداخت می‌کنند تا وجوه مستقیماً و نقدی به حساب شرکت بیمه‌گر منتقل شود.

نوبهار معتقد است که این تغییر با حذف انتظار طولانی برای وصول وجوه، نیاز بیمه‌گران به تأمین مالی از منابع دیگر را کاهش می‌دهد و با افزایش موجودی نقد، کیفیت ترازنامه‌ی شرکت‌های بیمه‌گر را بهبود می‌بخشد.

این پژوهشگر می‌گوید با انتقال پرداخت به زمان شماره‌گذاری و حذف واسطه‌ها، گردش نقدینگی افزایش می‌یابد و از تحمیل هزینه‌های ناشی از تأخیر در تسویه حساب به شرکت‌های بیمه جلوگیری می‌شود.

وی درباره تأثیر بر خریداران خودرو نیز اظهار داشت که با حذف پرداخت حق بیمه در زمان ثبت‌نام، مالک خودرو تا مرحله شماره‌گذاری مبالغ را نزد خود نگه می‌دارد و اختیار انتخاب شرکت بیمه‌گر بر اساس کیفیت خدمات به او واگذار می‌شود.

نوبهار در ادامه تأکید می‌کند که بیمه مرکزی برای سنجش اثرگذاری این تصمیم، باید شاخص‌هایی مانند سرعت وصول مطالبات و تغییر در دارایی‌های نقدشونده شرکت‌ها را به دقت ارزیابی کند.

وی در پایان خاطرنشان می‌کند که این اقدام، گامی عملی برای اصلاح رابطه مالی نامتوازن میان خودروساز و بیمه‌گر است که در نهایت منجر به کاهش مطالبات معوق و بازگشت منابع به چرخه واقعی فعالیت‌های بیمه‌ای می‌شود.