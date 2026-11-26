برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با کامیون میکسر در بلوار ارم مهرشهر کرج، منجر به فوت راکب موتورسیکلت شد. نیروهای آتش‌نشانی پس از اعزام به محل حادثه، عملیات رهاسازی را انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، معاون عملیات و امور ایستگاه‌های این سازمان، گفت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام حادثه برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با کامیون میکسر و گرفتار شدن راکب زیر خودرو در بلوار ارم مهرشهر، روبه‌روی خیابان ۱۱۳، نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

سعید قدمی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای امدادی و نجات از ایستگاه‌های ۱۴ و ۲۷ آتش‌نشانی کرج، با سه دستگاه خودروی امدادی و نجات برای رسیدگی به حادثه و انجام عملیات رهاسازی به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به وضعیت راکب موتورسیکلت اظهار کرد: راکب که مردی حدود ۴۰ ساله بود، در زیر کامیون میکسر گرفتار شده و پیش از رسیدن نیروهای عملیاتی جان خود را از دست داده بود.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی کرج ادامه داد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل و بررسی شرایط حادثه، اقدامات لازم را برای رهاسازی پیکر متوفی انجام دادند و پس از پایان عملیات، پیکر وی تحویل عوامل آرامستان بهشت سکینه(س) شد.

وی با اشاره به مشارکت ۹ نیروی عملیاتی در این حادثه گفت: نیروهای اعزامی پس از انجام عملیات رهاسازی و تکمیل اقدامات امدادی، به مأموریت خود پایان دادند.