رئیس‌جمهور بر ضرورت بهره‌برداری چندجانبه از ظرفیت‌های اقتصادی زیارت، اتکا به توان داخلی، جذب سرمایه‌گذاری و مدیریت یکپارچه تصمیم‌گیری‌ها در کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی، مسعود پزشکیان عصر امروز در نشست با دست‌اندرکاران و فعالان حوزه زیارت خراسان رضوی، با اشاره به پتانسیل‌های عظیم این حوزه اظهار داشت: زیارت در مشهد می‌تواند علاوه بر آثار معنوی و فرهنگی، در حوزه‌های علمی، ورزشی، دیپلماسی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی ظرفیت‌های قابل توجهی ایجاد کند؛ از این رو، نباید این ظرفیت را صرفاً از یک زاویه مورد توجه قرار داد و ضرورت تدوین برنامه جامع و تشکیل کارگروه اقتصادی برای بررسی این توانمندی‌ها احساس می‌شود.

رئیس‌جمهور در ادامه با انتقاد از رویکرد انتظار از دولت، تصریح کرد: «نباید همه مسائل را صرفاً بر عهده دولت دانست؛ مردم، بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و مجموعه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی می‌توانند در این مسیر نقش‌آفرینی کنند و وظیفه دولت فراهم کردن زمینه فعالیت آنان است.»

وی با اشاره به استقبال از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزود: «اگر سرمایه‌گذار بخواهد با منابع خود پروژه‌ای را اجرا کند، تا زمانی که در چارچوب قوانین و منافع کشور باشد، نباید مانع او شد؛ سرمایه‌گذار باید بتواند با اجرای پروژه‌ها، علاوه بر کسب درآمد، به توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال کمک کند.»

پزشکیان همچنین با اشاره به سیاست‌های همکاری با کشور‌های همسایه و جهان، بر اصل اتکا به توان ملی تأکید کرد و گفت: «اگرچه توسعه روابط خارجی مورد تأکید است، اما نباید حل مسائل کشور را به دیگران وابسته کرد. ما باید بر ظرفیت‌های داخلی و توان مردم تکیه کنیم؛ من شخصاً جز به مردم خودمان و خداوند به کسی دل نبسته‌ام، چرا که اتکا به توان داخلی و خداوند، بسیاری از مشکلات را قابل حل می‌کند.»

رئیس‌جمهور در ادامه با استناد به آموزه‌های دینی و تجربیات ملی، به اهمیت دانش، صبر و وحدت اشاره کرد و اظهار داشت: «تجربه نشان داده است که ایستادگی مردم، وحدت و رهبری، از عوامل مهم عبور از شرایط دشوار بوده است. مردم ایران در برابر فشار‌ها و تهدید‌های خارجی، با قدرت ایستادند و نشان دادند که با همبستگی می‌توان در برابر فشار‌های سنگین مقاومت کرد.»

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه در کشور، تصریح کرد: «برای حرکت به سمت هدف، باید از تصمیم‌گیری‌های پراکنده پرهیز کرد؛ در مدیریت کشور باید مسئولیت‌ها و اختیارات مشخص باشد تا وقتی تصمیمی گرفته می‌شود، تمام ظرفیت‌ها در همان جهت قرار گیرند.»

پزشکیان همچنین با هشدار نسبت به اظهارنظر‌های غیرمسئولانه در شرایط حساس، افزود: «امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند دقت در سخنان و مواضع هستیم؛ اظهارنظر‌های نسنجیده می‌تواند روابط را تحت تأثیر قرار داده و موجب تفرقه شود، در حالی که باید تلاش کنیم اقدامات ما به وحدت و انسجام کشور کمک کند.»

رئیس‌جمهور در پایان سخنان خود، با تجدید تأکید بر اولویت‌های زیرساختی، گفت: «دولت با تمام توان توسعه حمل‌ونقل عمومی، قطار‌های شهری و حومه‌ای و تکمیل کریدور‌های ریلی را پیگیری خواهد کرد. هدف ما ایجاد زیرساخت‌هایی است که بیشترین منفعت را برای اقشار متوسط و محروم داشته باشد و زمینه‌ساز اشتغال و توسعه پایدار کشور گردد.»