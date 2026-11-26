وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دشمنان ایران، دشمنان بقا، رشد و توسعه ایران هستند و جنگ اخیر نیز جنگی علیه پیشرفت و توسعه کشور ما بود. برگزاری چنین نشست‌هایی در میانه آتش و خون، دوستان ایران را شاد و دشمنان را مأیوس می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه بررسی راهکار‌های توسعه همکاری‌های مشترک دانشگاه‌ها، صنایع و دستگاه‌های اجرایی استان مازندران که همزمان با انعقاد ۱۴ تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه مازندران و صنایع مختلف استان برگزار شد، با اشاره به عزم و اراده ایرانیان برای ساخت آینده کشور اظهار کرد: دشمنان ایران، دشمنان بقا، رشد و توسعه ایران هستند و جنگ اخیر نیز جنگی علیه پیشرفت و توسعه کشور ما بود. برگزاری چنین نشست‌هایی در میانه آتش و خون، دوستان ایران را شاد و دشمنان را مأیوس می‌کند.

وی افزود: گاهی خودمان قدر این روحیه را نمی‌دانیم و تنها در مواجهه با خارجی‌ها متوجه عظمت آن می‌شویم. به‌رغم تحمیل یک جنگ فراگیر فناورانه از سوی دو قدرت هسته‌ای، مردم ایران همچنان زندگی می‌کنند، کار می‌کنند و برای آینده می‌اندیشند. اینکه در چنین شرایطی برای آینده برنامه‌ریزی و تلاش می‌کنیم، برای دشمنان ایران بسیار شگفت‌آور است.

وزیر علوم با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در کشور گفت: از یک‌سو دانشگاه‌ها با انبوهی از استعداد‌ها و قابلیت‌های علمی و از سوی دیگر بخش خصوصی، صنایع، خدمات و کشاورزی با ظرفیت‌های فراوان قرار دارند. پرسش مهم این است که چرا میان این دو ظرفیت بزرگ، ارتباط مطلوب شکل نگرفته است؟ البته این معما مختص ایران نیست و چگونگی برقراری پیوند مؤثر میان دانشگاه و جامعه، مسئله‌ای است که بسیاری از کشور‌های جهان نیز با آن مواجه‌اند.

دکتر سیمایی ادامه داد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان نمونه‌ای از یک سیاست‌گذاری درست است که توانسته تا اندازه‌ای این معما را حل کند. تا سه یا چهار سال پیش کمتر شاهد آن بودیم که نمایندگان صنعت، دانشگاه، دولت، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در کنار یکدیگر بنشینند و درباره توسعه همکاری‌ها گفت‌و‌گو کنند. امروز شاهدیم که یک سیاست‌گذاری صحیح چگونه توانسته است این ظرفیت‌ها را در کنار یکدیگر قرار دهد.

وزیر علوم با بررسی موانع توسعه همکاری دانشگاه و صنعت اظهار کرد: به‌رغم تصویب قوانین مناسب، همچنان موانع جدی در این مسیر وجود دارد که به اعتقاد من، یکی از مهم‌ترین آنها دولتی‌بودن اقتصاد است. بخش خصوصی هنگامی که در محیطی رقابتی قرار می‌گیرد و با رقیبان مواجه می‌شود، ضرورت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را احساس می‌کند.

وی با اشاره به صنعت خودرو به‌عنوان نمونه‌ای از این مسئله افزود: هنگامی که تولیدکننده بدون مواجهه با رقیب، از فروش محصول خود اطمینان دارد و مصرف‌کننده نیز ناگزیر از خرید آن محصول است، انگیزه‌ای جدی برای تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت و نوآوری شکل نمی‌گیرد. در چنین شرایطی، صنعت اساساً نیازی به برقراری ارتباط با دانشگاه احساس نمی‌کند.

دکتر سیمایی گفت: بخش خصوصی در یک محیط رقابتی، برای بقا و توسعه خود ناگزیر از بهبود مستمر و بهره‌گیری از دانش است و دانشگاه می‌تواند راه‌حل بسیاری از مسائل آن را ارائه کند. به تعبیری، اقتصاد دولتی و غیررقابتی، اقتصادی دانش‌طلب نیست. البته خوشبختانه بخش خصوصی توانمندی نیز در کشور داریم که ضرورت تحقیق، توسعه و نوآوری را به‌خوبی درک کرده است.

وزیر علوم، مهارتی‌نبودن بخشی از آموزش‌های دانشگاهی را از دیگر موانع پیوند دانشگاه و صنعت برشمرد و گفت: می‌پذیریم که برخی از برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها از کارآمدی و روزآمدی لازم برخوردار نیستند، اما در مواردی نیز برنامه‌های درسی روزآمد و کارآمد هستند و مسئله اصلی، فقدان محیط‌های عملی و میدانی برای پیوند دانش با تجربه است.

وی افزود: امروز به‌اندازه کافی قانون و آیین‌نامه برای مهارتی‌کردن آموزش‌های دانشگاهی و حضور دانشجویان در صنعت و جامعه داریم، اما در سوی دیگر، بعضاً صنعت و دستگاه‌های اجرایی پذیرای دانشجویان نیستند. برای مثال، عرصه فعالیت عملی دانشجوی رشته حقوق، محیط دادگاه است، اما گاه امکان حضور دانشجو حتی در چند جلسه دادگاه نیز فراهم نمی‌شود.

دکتر سیمایی از رئیس دانشگاه مازندران و فعالان بخش صنعت استان خواست برای حضور دانشجویان در محیط‌های صنعتی و گذراندن دوره‌های کارآموزی برنامه‌ریزی کنند و تأکید کرد: امیدوارم در استان مازندران این گام مبارک برداشته شود و دانشگاه و صنعت نه‌تنها در مرحله پژوهش و تحقیق و توسعه، بلکه از همان مرحله آموزش نیز با یکدیگر همکاری کنند.

وی با اشاره به اختیارات دانشگاه‌های بزرگ کشور در برنامه‌ریزی درسی متناسب با نیاز‌های جامعه و صنعت گفت: این امکان برای دانشگاه‌هایی همچون دانشگاه مازندران فراهم شده است که بخشی از برنامه‌های درسی خود را بر اساس نیاز‌های اعلام‌شده از سوی صنایع بازطراحی کنند. برای مثال، بخشی از واحد‌های درسی رشته مهندسی مکانیک می‌تواند متناسب با نیاز‌های یک صنعت تعریف شود. همچنین بورس صنعت از دیگر ظرفیت‌های مهم برای توسعه همکاری میان دانشگاه‌ها و صنایع است.

وزیر علوم با اشاره به تلاش‌های وزارت علوم طی سال‌های اخیر برای تبیین ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان اظهار کرد: در دو سال گذشته، معاونان وزارت علوم با حضور در استان‌های مختلف و برگزاری نشست‌هایی در استانداری‌ها، اتاق‌های بازرگانی و دیگر مجامع، برای معرفی ظرفیت‌های این قانون و شکل‌گیری فرهنگی تازه در مناسبات دانشگاه و صنعت تلاش کرده‌اند.

دکتر سیمایی افزود: دانشگاه امروز با دانشگاه دیروز متفاوت است. دانشگاه امروز به نیاز‌های جامعه توجه دارد و می‌خواهد دانشگاهی نافع و مفید باشد. پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور، همگی اجزای زیست‌بوم دانشگاهی امروز هستند.

وی ادامه داد: تا سه دهه پیش، دانشگاه و شرکت دو مقوله بیگانه با یکدیگر بودند و کمتر کسی تصور می‌کرد که از دل دانشگاه‌ها شرکت‌هایی شکل بگیرند و دانشگاهیان اداره آنها را بر عهده داشته باشند؛ در حالی که امروز حدود دو هزار محصول تحریمی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی تولید می‌شود و درآمد واحد‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم با توجه به مضایق و محدودیت‌هایی که کشور با آن مواجه است، بسیار قابل توجه است؛ هرچند انتظار ما بیش از این است.

وزیر علوم در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل بهره‌مندی صنایع از ظرفیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه گفت: ممکن است به‌رغم وجود قانون و آیین‌نامه‌های مناسب، فعالان اقتصادی در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شوند. برای رفع این نگرانی، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت علوم و وزارت امور اقتصادی و دارایی منعقد کرده‌ایم که پس از طی مراحل مختلف، به امضای رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز رسیده است و به‌زودی ابلاغ خواهد شد.

دکتر سیمایی تصریح کرد: با اجرایی‌شدن این تفاهم‌نامه، فعالان صنعتی دیگر نباید نگران پذیرش اعتبار مالیاتی طرح‌های تحقیق و توسعه خود باشند. تأیید رئیس دانشگاه، صنایع را از طی مراحل و بروکراسی تأیید مجدد در ادارات مالیاتی بی‌نیاز خواهد کرد.

وزیر علوم در پایان با ابراز خرسندی از انعقاد ۱۴ تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه مازندران و صنایع استان، ابراز امیدواری کرد که این تفاهم‌نامه‌ها به انعقاد قرارداد و شکل‌گیری ارتباطی عملی و پایدار میان دانشگاه و صنعت منتهی شوند.