وزیر علوم گفت: برای رفع نگرانی‌ها در مورد مشوق‌های مالیاتی، تفاهم‌نامه‌ای با وزیر اقتصاد امضا شده است. با ابلاغ این توافق، تاییدیه دانشگاه‌ها در مورد اعتبار مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان، مورد پذیرش قطعی سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

مشوق‌های مالیاتی به کمک دانشگاهیان و دانش‌بنیان‌ها می‌آیند

مشوق‌های مالیاتی به کمک دانشگاهیان و دانش‌بنیان‌ها می‌آیند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین سیمایی صراف پنجشنبه پنجم آذر در جلسه بررسی راهکار‌های توسعه و همکاری‌های مشترک دانشگاه ها، صنایع و دستگاه‌های اجرایی استان در دانشگاه مازندران اظهار کرد: همه ما تلاش می‌کنیم تا آینده‌ای روشن برای ایران بزرگ رقم بزنیم.

وی گفت: دانشگاه و جامعه از جمله محورهای مهمی است که در همه جای دنیا مورد توجه قرار می‌گیرد.

وزیر علوم در ادامه افزود: ما با اصلاح برنامه‌های درسی و ایجاد امکان تغییر تا ۳۰ درصد واحدهای آموزشی (مانند رشته مکانیک) متناسب با نیازهای اعلامی صنایع، در حال تلاش برای کاربردی کردن آموزش هستیم. هدف این است که دانشجو تنها در مرحله پژوهش با صنعت برخورد نکند، بلکه در مرحله آموزش و کارآموزی نیز با فضای واقعی کارگاه‌ها و صنایع پیوند بخورد.

در این جلسه دانشگاه مازندران با ۱۲ صنعت بزرگ این شهر، تفاهم نامه منعقد کرد.

وزیر علوم و فناوری روز پنجشنبه در بدو ورود به استان مازندران در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل حضور بافت و به مقام شامخ شهدای گران قدر ادای احترام کرد.

افتتاح خانه فرهنگ و ملل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بازدید از ساختمان در حال ساخت دانشکده مهندسی برق و خوابگاه متاهلی دانشگاه نوشیروانی از برنامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بابل بود.

«حسین سیمایی صراف» بعد از حضور در دانشگاه نوشیروانی در دانشگاه معین استان در بابلسر حضور یافت و خانه فرهنگ و سینمای دانشگاه مازندران را افتتاح کرد و از ساختمان در حال ساخت دانشکده حقوق این دانشگاه بازدید کرد.

شرکت در اختتامیه جشنواره بین المللی نیما یوشیج در دانشگاه مازندران و دیدار با هیئت رئیسه این دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان به همراه امضای تفاهم نامه با صنایع مختلف از جمله برنامه‌های وزیر علوم در بابلسر بود.

بازدید از طرح‌های مرکز رشد نوین دانشگاه مازندران و گفت‌و‌گو با دانشگاه معین استان به همراه نشست وزیر مشاور و مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه علوم، تحقیقات و فناوری به مازندران است.