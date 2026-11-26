از بعدازظهر یکشنبه هفته آینده سامانه بارشی نسبتا فعالی وارد منطقه می‌شود و به صورت متناوب در سطح استان رگبار و رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید را به دنبال دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، براساس گزارش اداره هواشناسی تا ظهر یکشنبه هفته آینده هوای استان پایدار است.

وزش باد و افزایش پوشش ابر پدیده غالب این مدت خواهد بود.

فردا در برخی ساعات دما‌های حداقل اول صبح نسبت به امروز حدود ۳ تا ۵ درجه کاهش پیدا می‌کند و در نواحی مرتفع استان یخبندان شبانه و صبحگاهی مورد انتظار است.

در ۲۴ ساعت گذشته سراب شهرک دهگلان با حداقل دمای منفی یک درجه سانتیگراد و سلین هورامان با حداکثر دمای ۲۵ درجه سانتیگراد به ترتیب سرترین و گرم‌ترین مناطق استان بودند.

دمای هوای سنندج نیز فردا بین ۳ تا ۲۰ درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود.