مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد، از اعزام ۱۲۳ نفر از خواهران طلبه این استان در قالب سه دستگاه اتوبوس به اردوی ملی راهیان نور میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام کارگر با اشاره به برگزاری این اردوی معنوی با محوریت گرامیداشت شهدای دانش‌آموز میناب اظهار داشت: اردوی راهیان نور امسال در فضایی متفاوت و متأثر از حوادث اخیر کشور، جنایات رژیم آمریکایی ـ صهیونیستی و شهادت مظلومانه دانش‌آموزان میناب، با رویکردی ویژه و محوریت بزرگداشت مقام شهدا برگزار می‌شود.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد افزود: در همین راستا، ۱۲۳ نفر از خواهران طلبه استان یزد در قالب سه دستگاه اتوبوس عازم این رویداد ملی شدند تا در برنامه‌های فرهنگی و معنوی و آیین‌های بزرگداشت شهدا حضور یابند.

حجت‌الاسلام کارگر با اشاره به آغاز این سفر از جوار مزار شهید گمنام مدرسه علمیه حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) یزد گفت: خواهران طلبه پیش از حرکت، با قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بار دیگر با آرمان‌های والای شهیدان تجدید میثاق کردند.

وی ادامه داد: پس از این آیین معنوی، کاروان خواهران طلبه در محل تعیین‌شده گردهم آمدند و با برگزاری مراسم بدرقه، سفر خود را به مقصد اردوی راهیان نور آغاز کردند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد با تأکید بر اهمیت حضور نسل جوان در اردو‌های راهیان نور خاطرنشان کرد: این اردو‌ها فرصتی ارزشمند برای پیوند عمیق‌تر نسل امروز با حقیقت‌های تاریخی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بازشناسی سیره شهیدان و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده است.

وی افزود: امسال برگزاری این اردو با محوریت شهدای دانش‌آموز میناب، پیام روشنی از مظلومیت، ایستادگی و تداوم راه شهیدان را به همراه دارد و فرصتی برای زنده نگه‌داشتن یاد و نام این شهدای مظلوم است.