به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ مرکز فوریت‌های پزشکی اراوان بانکوک اعلام کرد، در پی این انفجار که بعدازظهر پنجشنبه در تأسیسات نفتی شرکت بانچاک در منطقه فراخانانگ رخ داد، چهار نفر به شدت مجروح شدند و سه نفر دیگر نیز جراحات کمتری برداشتند.

این حادثه ساعت ۱۴ و ۵۱ دقیقه به وقت محلی به نیرو‌های امدادی گزارش شد و بلافاصله آتش‌نشانان و گروه‌های امداد و نجات به محل اعزام شدند.

پس از وقوع انفجار و شعله‌ور شدن آتش، مقام‌های محلی از ساکنان و افراد حاضر در اطراف این تأسیسات خواستند برای حفظ جان خود منطقه را تخلیه کنند.

گزارش‌ها حاکی است شدت انفجار به اندازه‌ای بود که لرزش ناشی از آن در چند کیلومتری محل حادثه نیز احساس شد و شعله‌های آتش و ستون‌های دود غلیظ و سیاه در آسمان بانکوک دیده می‌شد.

شرکت بانچاک بعداً اعلام کرد وضعیت در محل حادثه تحت کنترل قرار گرفته است، اما از مردم خواست همچنان برای رعایت نکات ایمنی از محدوده اطراف تأسیسات دور بمانند.

علت وقوع انفجار تاکنون اعلام نشده است.