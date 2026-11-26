\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0628\u0632\u0631\u06af\u062f\u0627\u0634\u062a \u06f1\u06f4 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0642\u06cc\u0627\u0645 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u06f5 \u0622\u0630\u0631 \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u06a9\u0627\u0631\u06a9\u0646\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u0645\u0646\u062f\u062e\u0648\u0646 \u0627\u0647\u062f\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n