زندگی سید محمد سخائی، پزشک آملی روایتی است از پیوند ناگسستنی عشق به وطن و جست‌وجوی بی‌وقفه دانش که همزمان در سنگر جبهه و سلامت رقم خورده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،همه چیز از خاک «دابو» آمل آغاز شد در سال ۱۳۵۰، در دل همین خاک، جایی که بوی باران با عطر ایمان در هم آمیخته است کودکی به نام سید محمدسخائی چشم به جهان گشود. پسری از دل روستا، که در همان سال‌های نوجوانی، به جای قلم وقتی ندای ملکوتی امام خمینی (ره) برای دفاع از دین و میهن را شنید سلاح به دست گرفت.

او جسمش کوچک‌تر از میدان نبرد بود، اما روحی بزرگ‌تر از مرز‌ها داشت؛ پسری که از مهران تا بانه، در دل عملیات‌های پرخطر، از میان گلوله‌ها گذشت تا از خاک ایران را پاسداری کند. زخمی که بر تن داشت، تنها یک آسیب جسمی نبود؛ بلکه نشان افتخار یک جوان مخلص بود که در سال ۱۳۶۵، جوانی خود را به خاک جبهه بخشید.

سید یعقوب، فراتر از یک پزشک، یک بسیجی نمونه است. او در تمام دوران زندگی‌اش، در حد توان خود در خدمت خیر و امور مذهبی و در مسیر خدمت به خلق، پیشگام بوده است از پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تا تخصص رادیولوژی در دانشگاه تهران. حتی برای رسیدن به اوج تخصص، تا کره جنوبی رفت تا در دانشگاه اولسان، دوره تکمیلی را بگذراند.

این پزشک هر چقدر هم که در علم پیش رفت، هرگز از ریشه‌هایش جدا نشد هنوز هم همان پسری هست که در شالیزار‌ها با خاک کار می‌کند و در کنار خانواده، تلاش می‌کند تا فرزندانی تربیت کنند که هم عاشق علم باشند و هم عاشق وطن. او امروز به عنوان مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و رئیس انجمن رادیولوژی استان، منشاء خدمات بزرگی در راه‌اندازی مراکز درمانی مختلف در قائمشهر، ساری و نکا است مردی که هم سنگر جبهه را حفظ کرد و هم سنگر سلامت.

گزارش از عباس نواییان: