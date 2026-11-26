در کوچه‌های روستای اگریقاش در مهاباد، خانه‌هایی وجود دارند که سنگ صبورِ خاطرات و دلتنگی‌ها هستند. در این میان، خانه پدری شهید اسلام پیروتی، داستانی دارد که میان اشک و افتخار، در هم تنیده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اسلام پیروتی، جوانی که در سال ۱۳۷۹ در منطقه مهران به دیدار معبود شتافت، اکنون نامش نه تنها در دفتر شهدا، بلکه در قلب خانواده‌ای جاودانه است که با وجود فراق، بر مسیر ایستادگی گام برمی‌دارند.

در گفت‌و‌گو با ابراهیم پیروتی، پدر شهید، روایت‌هایی از آخرین لحظات شهادت و همچنین منش و اخلاق والای فرزندش شنیده می‌شود. او از پسری می‌گوید که فراتر از یک سرباز، با مهر و احترامی که نسبت به والدین داشت، الگویی از انسانیت بود.

در سوی دیگر، روایت مادر شهید، توصیفی است از دلتنگی‌های بی‌پایان و جای خالی‌ای که هیچ‌چیز نمی‌تواند آن را پر کند. او از فراق فرزندی می‌گوید که برای حفظ آرامش و امنیت میهن، از جان خود گذشت.

خانواده شهید اسلام پیروتی، امروز نمادی از آن عشق بی‌پایانی هستند که در مسیر دفاع از خاک ایران، با وجود تمام سختی‌ها، همچنان بر پرچم افتخار ایستاده‌اند.