



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امیررئوف، مدیرکل در پی درگذشت هنرمند پرتلاش سیدعلی اصغر محدث مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان فارس پیام تسلیت صادر کرد .

در این پیام آمده است :درگذشت ناگهانی هنرمند پرتلاش سید علی‌اصغر محدث، مدیر روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، موجب تأثر و تأسف فراوان شد.

مرحوم محدث، انسانی اخلاق‌مدار، خوش‌نام و برخوردار از خلق نیکو و روحیه‌ای سرشار ازصدق و صفا بود که همواره با رفتار شایسته و تعهد حرفه‌ای ویژگی‌های یک کارشناس روابط عمومی را به رخ می‌کشید.

اینجانب ضمن تسلیت صمیمانه به خانواده محترم محدث، مدیرکل وهمکاران ایشان در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جامعه فرهنگی و رسانه‌ای استان فارس، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.









