رئیس سازمان صدا و سیما در دیدار با آیت‌الله سید احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، با تأکید بر نقش رسانه ملی در مقابله با جنگ شناختی دشمن، گفت: آمادگی‌های فنی، زیرساختی و گفتمانی سازمان موجب شد رسانه ملی در جنگ‌های اخیر، به‌ویژه جنگ دوازده‌روزه، عملکرد موفقی داشته باشد.

جبلی: رسانه ملی در جنگ شناختی و ترکیبی دشمن، پیشگام تبیین و بصیرت‌افزایی است

جبلی: رسانه ملی در جنگ شناختی و ترکیبی دشمن، پیشگام تبیین و بصیرت‌افزایی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،پیمان جبلی در این دیدار که در ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در قم برگزار شد، آیت‌الله سید احمد خاتمی را از چهره‌های انقلابی و شجاع و از بزرگان قدیمی رسانه ملی دانست و از مواضع ایشان در حمایت از نظام، انقلاب و رهبری قدردانی کرد.

وی با اشاره به انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری، این اقدام را رویدادی بزرگ و تاریخی خواند و گفت: این انتخاب در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد شد و تاریخ ابعاد و اهمیت این تصمیم را روشن‌تر خواهد کرد.

رئیس رسانه ملی با اشاره به حوادث و بحران‌های سال‌های اخیر، از جمله جنگ‌های اخیر، شهادت رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، افزود: رسانه ملی در همه این حوادث در خط مقدم حضور داشته و با اتکا به آمادگی‌های فنی و زیرساخت‌های فکری و گفتمانی، مأموریت خود را انجام داده است.

جبلی جنگ شناختی و ترکیبی دشمن را پیچیده‌تر از جنگ سخت دانست و تأکید کرد: رسانه ملی با تحلیل درست، دشمن‌شناسی و بصیرت، تلاش کرده است در مسیر منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حرکت کند و در برابر فشار‌های تبلیغاتی دشمن عقب‌نشینی نکند.

وی همچنین با قدردانی از مجاهدت‌های تبیینی علما و بزرگان حوزه، بر ضرورت حمایت از جایگاه ولایت فقیه و تداوم مسیر تحول رسانه ملی تأکید کرد.

آیت‌الله سید احمد خاتمی نیز در این دیدار با قدردانی از عملکرد رسانه ملی در جنگ‌های اخیر، به‌ویژه جنگ دوازده‌روزه، گفت: صدا و سیما با تدبیر و آمادگی مناسب توانست پخش برنامه‌ها را در شرایط دشوار بدون وقفه ادامه دهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری رسانه ملی را سرمایه نظام و زبان نظام اسلامی دانست و با تأکید بر ضرورت حفاظت از این جایگاه، خواستار توجه بیشتر به عدالت رسانه‌ای در پوشش فعالیت‌های حوزه‌های علمیه و روحانیت شد.

وی با اشاره به جایگاه قم به عنوان مرکز مهم علمی و حوزوی جهان اسلام، گفت: حدود ۷۰ هزار طلبه در قم تحصیل می‌کنند و رسانه ملی باید نگاه ویژه‌ای به این شهر و فعالیت‌های حوزه‌های علمیه داشته باشد.

آیت‌الله خاتمی همچنین بر استفاده از کارشناسان برجسته دینی در برنامه‌های رسانه ملی، تقویت بصیرت‌افزایی از طریق مستند‌ها و تصاویر روشنگر، ترویج مظاهر اسلامی و رعایت عدالت در پوشش خطبه‌های نماز جمعه تأکید کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان با اشاره به اهمیت انتشار به‌موقع اخبار و انعکاس مراسم و رویداد‌های حوزوی، خواستار توجه بیشتر رسانه ملی به فعالیت‌های علما، بزرگان حوزه و مراسم مذهبی در قم شد.