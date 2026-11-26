فرمانده قرارگاه امام سجاد (ع) و سپاه مهاباد و مدیرکل صداوسیمای این شهرستان، در نشست گرامیداشت هفته بسیج، بر ضرورت تبیین فرهنگ بسیجی و مقابله با جنگ روایت‌ها از طریق رسانه‌های ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در نشست روشنگری هفته بسیج که با حضور فرمانده قرارگاه امام سجاد (ع) و سپاه مهاباد، سردار اکبر نوروزی، و مدیرکل صداوسیمای مهاباد، علی عیسی‌زاده برگزار شد، بر اهمیت تقویت امید و همبستگی ملی در شرایط کنونی تأکید شد.

سردار اکبر نوروزی در این نشست با تبیین مفاهیم بنیادین بسیج، وی را اندیشه‌ای فراگیر دانست که در مسیر اقتدار و آبادانی ایران نقش‌آفرینی می‌کند. وی همچنین ضمن بزرگداشت مجاهدت‌های رهبری و ایثارگران، این مسیر را نماد ماندگاری مقاومت دانست.

در ادامه این نشست، علی عیسی‌زاده، مدیرکل صداوسیمای مهاباد، به نقش راهبردی رسانه در عصر حاضر پرداخت.

وی با اشاره به «جنگ روایت‌ها»، تأکید کرد: رسانه ملی با روشنگری، آگاهی‌بخشی و مقابله با شبهه‌افکنی‌های دشمن، نقشی کلیدی در حفظ هویت ملی و تقویت روحیه عمومی ایفا می‌کند.

عیسی‌زاده همچنین خاطرنشان کرد که صداوسیمای مهاباد با تکیه بر اعتماد بالای مخاطبان، جایگاهی ممتاز در میان مراکز رسانه‌ای کشور به دست آورده است.

در پایان این برنامه، از تلاش‌های فرمانده قرارگاه امام سجاد (ع) و مسئولان پایگاه بسیج صداوسیمای مهاباد با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.