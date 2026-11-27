مراسم تکریم و تجلیل از خانواده خیران مدرسه ساز آسمانی شده در پژوهش سرا و هنرستان دخترانه زنده یاد فضیلی اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم از خیران مدرسه سازی که سالهاست مسیری خانوادگی را برای اعتلای آموزش کشور ادامه می‌دهند، تجلیل شد.

در هنرستان زنده یاد فضیلی همه فرزندان خیر مدرسه ساز هم عهد شدند جای خالی پدران و مادران مدرسه ساز خود را پر کنند و در مسیر ساخت آینده فرزندان ایران گام بردارند.

در این مراسم از پوستر و یادبود خانواده خیر مدرسه ساز فضیلی رونمایی شد.

گزارشی از سعید نصیری خبرنگار صداوسیمای اصفهان