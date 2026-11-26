به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید سعیدی گفت: از مجموع ۲ هزار و ۹۳۵ هکتار باغ انار شهرستان استهبان، ۲ هزار و ۸۰۷ هکتار بارور است.

او با اشاره به اهمیت انار در بخش کشاورزی شهرستان افزود: ظرفیت تولید این محصول و کیفیت ارقام بومی، زمینه مناسبی برای عرضه انار استهبان در بازار‌های داخلی و خارجی فراهم کرده است و حمایت از باغداران و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با تولید و عرضه نیز می‌تواند در تقویت جایگاه این محصول مؤثر باشد.

مسئول امور باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان استهبان نیز با اشاره به ظرفیت‌های تولید انار در منطقه ایج بیان کرد: ارقام عمده انار تولیدی شهرستان استهبان شامل فاروق، رباب، شیرین و قلاتو است که رقم فاروق در منطقه ایج به دلیل طعم مطلوب از شهرت کشوری برخوردار است و عمدتاً به‌صورت تازه‌خوری مصرف می‌شود، رقم رباب نیز از کیفیت مناسبی برای صادرات برخوردار است.

محبوبه نصری‌اصل افزود: انار تولیدی استهبان به کشور‌هایی از جمله بلاروس، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، گرجستان، ارمنستان، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان صادر می‌شود و توسعه بازار‌های صادراتی می‌تواند به افزایش ارزش اقتصادی این محصول کمک کند.