رزمایش بزرگ «جانفدایان» با حضور ۱۰ هزار نفر از نیروهای مردمی و یگان‌های رزمی، همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، در بلوار امام خمینی(ره) فردیس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، رزمایش بزرگ جانفدایان شهرستان فردیس با حضور گسترده نیروهای مردمی و یگان‌های رزمی برگزار شد؛ برنامه‌ای که با رژه شرکت‌کنندگان و نمایشگاه ادوات و تجهیزات نظامی همراه بود.

در این رزمایش، نیروهای حاضر با اجرای رژه در بلوار امام خمینی(ره) فردیس، در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده شرکت کردند و بخشی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مجموعه‌های حاضر به نمایش گذاشته شد.

این رزمایش با هدف تقویت انسجام نیروهای مردمی، نمایش ظرفیت‌های داوطلبانه و تبیین نقش مشارکت مردم در عرصه‌های اجتماعی و صیانت از امنیت و اقتدار کشور برگزار شد.

رزمایش جانفدایان فردیس در ادامه حرکت مردمی «جانفدا» در استان البرز برگزار شد؛ حرکتی که با مشارکت اقشار مختلف مردم و با هدف ساماندهی ظرفیت‌های مردمی و گسترش حضور داوطلبانه در عرصه‌های مختلف شکل گرفته است.

برگزاری این رزمایش همزمان با هفته بسیج، جلوه‌ای از مشارکت گسترده مردم در برنامه‌های جمعی و تأکید بر نقش ظرفیت‌های مردمی در حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی بود.