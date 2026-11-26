فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در نشست با بزرگان، معتمدان و بازاریان مهاباد، مردم‌محوری و تقویت انسجام اجتماعی را محور اصلی ایجاد امنیت پایدار در جامعه دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سردار جمال سلمانی، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی، در سفر به شهرستان مهاباد و در جمع معتمدان، متنفذان و اصناف این شهر، با اشاره به اهمیت نقش مردم در تأمین امنیت گفت: امنیت پایدار نه‌تنها با اقتدار نیرو‌های انتظامی، بلکه با اعتماد عمومی، همراهی آحاد مردم و همدلی مسئولان محقق می‌شود.

وی با اشاره به فشار‌های اقتصادی و توطئه‌های دشمنان برای ایجاد ناامنی و ناامیدی در جامعه، بصیرت و هوشیاری مردم در کنار اقتدار نیرو‌های مسلح را مهم‌ترین عامل در خنثی‌سازی این تهدید‌ها عنوان کرد.

در ادامه این نشست، سرهنگ امیررضا رسولیان، فرمانده انتظامی مهاباد، نیز با تأکید بر لزوم توسعه امنیت محله‌محور، بر نقش کلیدی تعامل پلیس با بزرگان و معتمدان محلی در راستای حل اختلافات اجتماعی و افزایش ضریب امنیت عمومی تأکید کرد.

شرکت‌کنندگان در این نشست ضمن قدردانی ویژه از اقدام سریع و قاطع پلیس در شناسایی و دستگیری قاتل طلافروش مهابادی، خواستار تداوم و تقویت همکاری میان شهروندان و نیروی انتظامی برای حفظ آرامش و امنیت پایدار در شهر شدند.

در پایان این مراسم، اتاق اصناف و جامعه بازاریان مهاباد با اهدای لوح سپاس از تلاش‌ها و خدمات سردار جمال سلمانی، فرمانده انتظامی استان و سرهنگ امیررضا رسولیان، فرمانده انتظامی مهاباد تجلیل کردند.

همچنین دیدار با جانباز ۴۵ درصد، «محمد تخشید» (مجروح جنگ رمضان) و «سرهنگ بازنشسته رحیم اعزازی» از دیگر برنامه‌های سفر فرمانده انتظامی آذربایجان غربی به شهرستان مهاباد بود.