آیت‌الله فقیهی با قدردانی از عملکرد رسانه ملی در دیدار رئیس سازمان صداوسیما، بر تقویت برنامه‌های کودک و نوجوان، افزایش نظارت بر محتوا، حفظ انسجام ملی و ترویج اقتدار نظام اسلامی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،پیمان جبلی در دیدار آیت‌الله محسن فقیهی با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، حضور در شهر کریمه اهل بیت و دیدار با ایشان را فرصتی برای بهره‌مندی از رهنمود‌های ایشان دانست و گفت: در مقاطع حساس انقلاب، شخصیت‌های بصیر و انقلابی با مواضع روشن خود از اسلام، انقلاب و کشور دفاع کرده‌اند.

رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به اجرای سند تحول رسانه ملی، بازگشت به هویت اصیل ایرانی اسلامی و محوریت عدالت را از مبانی این سند برشمرد و افزود: اجرای این سند، مستلزم تغییر رویکرد، فرهنگ سازمانی، محتوا و سازوکار‌های صدا و سیماست و این مسیر با وجود دشواری‌ها همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به چالش‌های رسانه ملی در حوادث سال‌های اخیر، از جمله جنگ‌های تحمیلی و شهادت رهبر شهید انقلاب، گفت: در جنگ اخیر، با وجود هدف قرار گرفتن مکرر مراکز و فرستنده‌های صدا و سیما و وارد آمدن خسارت‌های گسترده، پخش برنامه‌ها حتی برای لحظه‌ای متوقف نشد.

جبلی جنگ نرم و ترکیبی دشمن را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور دانست و تأکید کرد: دشمن با تحریف واقعیت‌ها و تضعیف جایگاه ولایت فقیه تلاش می‌کند از نقاط قوت نظام، نقطه ضعف بسازد؛ از این رو رسانه ملی با تکیه بر سند تحول و مسئولیت شرعی خود، در دفاع از کشور و جایگاه ولایت فقیه عقب‌نشینی نخواهد کرد.

آیت‌الله محسن فقیهی نیز با قدردانی از عملکرد صدا و سیما در ترویج اولویت‌های نظام و تقویت انسجام ملی، گفت: رسانه ملی توانسته است با تبلیغات مؤثر و انعکاس حضور مردم در میدان، اقتدار نظام و نقش مردم در حفظ کشور را به‌خوبی نشان دهد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت تولید برنامه‌های جذاب برای کودکان و نوجوانان، افزود: صدا و سیما باید با تولید محتوای هنرمندانه و آموزنده، زمینه جذب نسل‌های مختلف به برنامه‌های تلویزیونی را فراهم کند تا کودکان و نوجوانان کمتر به محتوای نامناسب فضای مجازی وابسته شوند.

وی همچنین تقویت نظارت بر برنامه‌ها، جلوگیری از اشتباهات محتوایی، حفظ انسجام اجتماعی و پاسخ‌گویی به شبهات رسانه‌های خارجی را از دیگر ضرورت‌های رسانه ملی برشمرد و بر حفظ اقتدار جایگاه ولایت فقیه تأکید کرد.

آیت‌الله فقیهی در پایان، اخلاص در انجام مسئولیت‌ها را عامل برکت و موفقیت دانست و برای مدیران و کارکنان صدا و سیما در مسیر خدمت به اسلام و نظام اسلامی آرزوی توفیق کرد.