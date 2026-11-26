رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا گفت: روحیه‌ متکی بر ایمان الهی، اراده، بصیرت، انگیزه و استحکام روحی و معنوی مدافعان وطن هم نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتدار و پایداری توان دفاعی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعیدی، با رؤسای سازمان‌های عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح به میزبانی وزارت دفاع برگزار شد.

در این نشست، با اشاره به پیام‌ها و فرامین فرمانده معظم کل قوا، به‌ویژه دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با معظم‌له، تدابیر و رهنمودهای حکیمانه ایشان درباره جایگاه ارزش‌های الهی و اسلامی، ایمان، معنویت، بصیرت و روحیه جهادی در منظومه اقتدار دفاعی کشور مورد تأکید قرار گرفت.

حجت‌الاسلام سعیدی با بیان اینکه این رویکرد، تفاوت بنیادین جهان‌بینی نظام اسلامی به قدرت با نظام‌های مادی شرق و غرب را آشکار می‌کند، اظهار داشت: تأکید فرمانده معظم کل قوا بر آمادگی رزمی هوشمندانه، بازدارندگی حداکثری، توسعه توانمندی‌های دفاعی و تقویت معماری اطلاعات نظامی، در کنار توجه ویژه به بنیه معنوی و روحیه جهادی نیروهای مسلح، حامل پیامی عمیق و راهبردی است.

وی افزود: توان دفاعی یک ملت تنها به تجهیزات، تسلیحات و فناوری‌های پیشرفته وابسته نیست، بلکه روحیه‌ای متکی بر ایمان الهی، اراده، بصیرت، انگیزه و استحکام روحی و معنوی انسان‌هایی که از کشور دفاع می‌کنند، نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتدار و پایداری آن دارد.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا را نقشه راه فعالیت‌های فرهنگی، اعتقادی، تربیتی و نظارتی سازمان‌های عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح دانست و تصریح کرد: این سازمان‌ها باید با تمام ظرفیت برای تعمیق باورهای دینی، تقویت هویت انقلابی و ولایی، ارتقای بصیرت و تحکیم روحیه جهادی در میان کارکنان و خانواده‌های آنان تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: این انتظارات، منشور مأموریتی سازمان‌های عقیدتی سیاسی در تربیت و پرورش انسان‌هایی مؤمن، آگاه، مسئولیت‌پذیر، متعهد، باانگیزه، امیدوار و برخوردار از استحکام اعتقادی و روحی در نیروهای مسلح است.

حجت‌الاسلام سعیدی با اشاره به تأکید فرمانده معظم کل قوا بر آمادگی رزمی هوشمندانه و مقابله مقتدرانه با تهدیدها، در کنار تقویت بنیه معنوی نیروهای مسلح، این رویکرد را بیانگر پیوند ناگسستنی قدرت مادی و معنوی در نظام اندیشه الهی و اسلامی دانست و گفت: ایمان و معنویت به اراده و توان عملیاتی جهت می‌بخشد و روحیه جهادی، مسئولیت‌پذیری، ایثار و فداکاری را در عرصه خدمت و دفاع تقویت می‌کند.

وی افزود: از این منظر، تقویت بنیه معنوی کارکنان و توجه به خانواده‌های آنان، موضوعی حاشیه‌ای در کنار مأموریت‌های دفاعی نیست، بلکه بخشی از اصول، مبانی و زیرساخت اقتدار و بازدارندگی کشور محسوب می‌شود.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا همچنین با تأکید بر اهمیت پشتیبانی معیشتی و توجه به خانواده‌های کارکنان، مسئولیت سازمان‌های عقیدتی سیاسی را در صیانت از آرامش، امید و استحکام خانواده‌های نیروهای مسلح دوچندان دانست و اظهار داشت: خانواده، پشتوانه روحی و عاطفی کارکنان و یکی از ارکان پایداری سرمایه انسانی نیروهای مسلح است.

وی رسیدگی به مسائل فرهنگی، تربیتی و اجتماعی خانواده‌ها، تکریم همسران و فرزندان کارکنان و پاسداشت جایگاه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را از اولویت‌های جدی فعالیت‌های سازمان عقیدتی سیاسی در دوره جدید برشمرد.

حجت‌الاسلام سعیدی با اشاره به حضور مستمر و مسئولانه ملت ایران در صحنه‌های دفاع از کشور که در بیانات فرمانده معظم کل قوا مورد تقدیر قرار گرفته است، گفت: این حضور، جلوه‌ای از پیوند عمیق ایمان، هویت دینی و ملی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است و باید با خدمت مؤثر به مردم، تقویت اعتماد عمومی، تبیین صحیح واقعیت‌ها، ترویج فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری و پیوند نسل جوان با آرمان‌ها و تجربه‌های دفاع مقدس هشت‌ساله، ۱۲روزه و ۴۰روزه صیانت و تقویت شود.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت فعالیت‌های فرهنگی و عقیدتی نیروهای مسلح، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان به فعالیت‌هایی نیازمندیم که از قالب‌های صرفاً مناسبتی، سنتی و تکراری فراتر روند، با مسائل واقعی جامعه و فناوری‌های نوین ارتباط برقرار کنند و در شکل‌گیری رفتار، نگرش و منش سازمانی اثرگذار باشند.